Türk denizciler yurda döndü

Malta ile Libya arasında taşımacılık yapan DR Kongo bandralı Stark adlı gemide çalıştıkları sırada 2017 yılında Libya tarafından farklı gerekçelerle alıkonularak tutuklanan 5 Türk gemici, 3 yıl sonra sürpriz bir şekilde özgürlüğüne kavuştu. Petrol kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu bulunan Saim Terbıyık, Osman Savuk, çakcıbaşı İlyas Aktaş, aşçı Ümit Aygün ve Yusuf Tıraş kefaletlerinin ödenmesi sonucu 3 Mayıs'ta serbest bırakıldı. 7 Mayıs'ta bir uçakla İstanbul'a getirilen gemiciler Covid-19 salgını nedeniyle 14 günlük karantina için Tekirdağ'a götürüldü. Üç yıl süren esaretin ardından Türk gemiciler ailelerine kavuşmak için gün sayıyor. Geminin kaptanı Ali Ekber Mete süreçte kansere yakalandığı için önceden serbest bırakılmış, 10 Eylül'de yaşamı yitirmişti. Diğer gemicilerin de Libya'da faaliyet gösteren Türk iş insanı Murtaza Karanfil'in 5 bin dolar karşılığı kefareti ödemesiyle bırakıldığı öğrenildi.