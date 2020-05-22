Yarın 17.00’ye kadar alışverişinizi bitirin

Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Bu işyerleri yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Bu işyerleri o saatler arasında evlere/adrese servis yapabilecek.







Bayram süresince market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Ekmek üretimi yapan fırın ve sadece ekmek satan bayiler ile tatlı satan işyerleri açık olacak. Bu işyerleri sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satabilecek. Bayramda sadece sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin bugün saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti. Kocamustafapaşa'da erkek kuaförü Ömer-Abdullah Bilbay kardeşler, "Bu saat ayarlaması ile bayrama girerken hem biz nefes alacağız hem de vatandaşın kafası rahatlayacak" dedi.

Son dakika! Eminönü'nde alışveriş izdihamı! Sosyal mesafe yine unutuldu...

Osmanlı'da salgın hastalıklar için kullanılıyordu! Coronavirüs sonrası Avrupa ülkelerinden talep patladı

Son dakika! Ve karar verildi! Milyonlarca kişi için geri dönüş başlıyor...