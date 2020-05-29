Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

HABERİ - Çocuklar ve altı ne zaman, seyahat edebilecek mi? yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sabah saatlerinden itibaren geçtiğimiz gün gelen açıklaması sonrası vatandaşlar altı ne zaman? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzun bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle belirli yaş gruplarına uygulanan kısıtlamada Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ile bir değişiklik yapıldığı duyuruldu. Buna göre 20 yaşın altındaki vatandaşlara uygulanan kısıtlama bundan sonra yaş aralığını kapsayacak. Konuya dair genelge tarafından yayınlanırken öte yandan vatandaşlar konuya dair detayları merak ediyor. Buna göre; 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? İşte geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı ardından yapılan son dakika açıklaması ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:18 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:19 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

haberler… Normalleşme adımları ile beraber yeni kararlar alınması sonrası vatandaşlar bu yeni kararların yanıtını merak ederek internet aracılığı ile detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesi üzerinde değişikliğe gidilerek kısıtlama yaşları aralığına uygulanmaya karar verildi. Bu durumla beraber vatandaşlar 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda 18 yaşın altındaki vatandaşlar konuyla ilgili olarak altı ne zaman? Şeklindeki sorgulatmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte konuya dair detaylar…

ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? 0-18 YAŞ YAŞ ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kısıtlama ile ilgili son dakika açıklamasının yapılması ile beraber en çok merak edilen konu ise 18 yaş altı seyahat edebilecek mi? sorusu oldu. Şehirler arası seyahat yasağı kaldırılırken; şehir dışına çıkacak olan aileler çocukları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; yapılan açıklamanın detaylarını sizler için derledik.

Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA