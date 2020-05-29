SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika haberler… Normalleşme adımları ile beraber yeni kararlar alınması sonrası vatandaşlar bu yeni kararların yanıtını merak ederek internet aracılığı ile detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesi üzerinde değişikliğe gidilerek kısıtlama 0-18 yaşları aralığına uygulanmaya karar verildi. Bu durumla beraber vatandaşlar 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda 18 yaşın altındaki vatandaşlar konuyla ilgili olarak 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Şeklindeki sorgulatmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte konuya dair detaylar…

ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? 0-18 YAŞ YAŞ ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kısıtlama ile ilgili son dakika açıklamasının yapılması ile beraber en çok merak edilen konu ise 18 yaş altı seyahat edebilecek mi? sorusu oldu. Şehirler arası seyahat yasağı kaldırılırken; şehir dışına çıkacak olan aileler çocukları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; yapılan açıklamanın detaylarını sizler için derledik.

Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte detaylar…