Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

'da, bir akaryakıt istasyonunda yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi. Sürücü, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Arabam kaydı" diye kendini savundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 19:17 Son Güncelleme: 30.5.2020 19:24 ABONE OL
Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda otomobili ile drift yaptığı tespit edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede otomobil ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye 'drift yapmak' maddesi gereğince 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Olayı bilerek ve isteyerek yapmadığını ileri süren sürücü, "Petrol içerisindeki bendim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Zaten yapabilen de bir insan değilim. Arabam kaydı. Yaptığımdan pişmanım" diyerek kendini savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA