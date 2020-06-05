Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 5 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulan ve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu çekilişi 5 Haziran 2020 Cuma (bugün) yapılacak. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Süper Piyango 5 Haziran çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (5 HAZİRAN 2020 CUMA)

İşte "5 Haziran Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…