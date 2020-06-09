Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 8 Haziran Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

8 Haziran sonuçları belli oldu! Süper Piyango çekiliş sonuçları, ve MPİ ile BURADA…

MPİ ( İdaresi) tarafından şans oyunu severlere sunulan, sınırlı sayıda oluşturulmuş biletle her gün oynanabilen oyunu çekilişi 8 Haziran 2020 Pazartesi günü (bugün) yapıldı. Günlük olarak belirli sayılarda oluşturulan online biletlerle çekilişine dahil olunabilen oyunun 8 Haziran çekilişi için bilet alan şans oyunu severler, kazanıp kazanmadıklarını merak ederek günün şanslı numaralarına ilişkin MPİ Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla meraklı bekleyişlerine devam ediyorlar. Süper Piyango 8 Haziran çekilişi sonuçları, ve MPİ ile ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte “8 Haziran Süper Piyango sonuçları”…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:31 Son Güncelleme: 9.6.2020 07:32 ABONE OL
8 Haziran Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan ve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu çekilişi 8 Haziran 2020 Pazartesi (bugün) yapıldı. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarına ilişkin MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. Süper Piyango 8 Haziran çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte "8 Haziran Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8 Haziran Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA