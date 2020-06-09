8 Haziran Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan ve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu çekilişi 8 Haziran 2020 Pazartesi (bugün) yapıldı. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarına ilişkin MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. Süper Piyango 8 Haziran çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.
İşte "8 Haziran Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…