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"" anı polis kamerasınca kaydedilen sürücüye şok ceza

'da "" yaptığı sırada polis kamerasınca kaydedilen ve "dur" ihtarına uymayan sürücüye 7 bin 354 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan ve hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 23:14 ABONE OL
Drift anı polis kamerasınca kaydedilen sürücüye şok ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki ada etrafında drift yapan otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü M.T'ye, toplam 7 bin 354 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan ve hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.

Drift ve kovalamaca anları polis kamerasınca kaydedilen M.T, "Araba 6 aydır sanayideydi. Onun heyecanı ile çıktım dolanmaya. Debriyajını ayarlayamadım, araba kaymaya başladı. Bu olaydan dolayı pişmanım." dedi.

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"Drift" anı polis kamerasınca kaydedilen sürücüye şok ceza
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