Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak

İstanbul Kartal'da ikamet eden Yaşar B.'nin bir GSM firmasına olan borcunu tüm ailesine mesaj atarak duyuran avukat hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Suzan A.'nın alacaklı vekili sıfatıyla, müşteki Yaşar B.'nin müvekkiline herhangi bir borcu bulunmadığını ve şikâyetçi hakkında yürütülen icra takibinin itiraz üzerine durduğunu bildiği halde mesaj gönderdiği kaydedildi. Şüphelinin müştekinin yanı sıra borçla ilgisinin bulunmayan eniştesi, babası ile annesine mesaj attığı belirtildi.

GERÇEĞE AYKIRI MESAJLAR



"Sayın muhatap, … isimli GSM firmasına ait borcunuzun ihlali nedeniyle son olarak işlem yapılmadan anaparasından kapatabilmeniz adına yarın ayın son ödeme günüdür aksi hâlde Türk Ceza Kanununun 157 ve 158. maddelerince yarın 'alacaklıyı kasten zarara uğratmak ve taahhüdü ihlal' davası açılarak tarafınıza hapsen tazyik kararı alınacağını tebliğ ederiz" şeklinde çok sayıda gerçeğe aykırı mesajlar gönderdiği ya da büro çalışanlarını azmettirdiği tespit edilen avukat Suzan A.'nın müştekiyi rahatsız ettiği ifade edildi.

YARGILANACAK



Savcılık, şüpheli avukatın 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.