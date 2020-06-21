Edirne'yi sağanak vurdu, tıkanan rögarı polis açtı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak akşam saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklar suyla kapanırken, alt yapı çalışmalarının sürdüğü Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi üzerinde çökme meydana geldi.

POLİS RÖGARI SOPAYLA AÇTI

Polis ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokakları trafiğe kapatarak önlem aldı. Suyla kaplanan Talatpaşa Caddesi üzerinde görevli bir polis memuru tıkanan rögarı eline bir sopa alarak kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Polis memuruna vatandaşlar da destek vererek, rögarı açarak suyun tahliyesini sağladı.

Sağanak yağışta Şükrüpaşa Mahallesi'nde kurulan pazarı da su bastı. Esnaflar aniden bastıran yağışta tezgahlarını kurtarmaya çalışırken, bazı tezgahtaki ürünlerde zarar meydana geldi.