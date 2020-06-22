Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarının sayısının artırılacağını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nın, teşhis ve tedavi süreçleri konusunda büyük destek sağladığını vurguladı. Selçuk, "Kuruluşlarda sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilanına çıkacak" diye konuştu. Kuruluşlardaki önlemlerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "Biraz daha temkinli devam ediyoruz. Etap etap normalleşmeye başladık. Ziyaretçi kısıtlarını biraz daha esnetmeye, bahçeye çıkışlara izin vermeye başladık. Onları koruyarak yavaş yavaş devam ediyoruz" dedi.