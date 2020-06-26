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Edebiyat Müzesi tamamlanıyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Büyükada Edebiyat Müzesi tamamlanıyor
İstanbul Büyükada'da edebiyat dostlarını sevindirecek bir proje tamamlanıyor. Maliye Bakanlığı mülkiyetindeki tarihi köşkün edebiyat müzesine dönüştürülmesi için son çalışmalar yapılıyor. 2015'te müze yapılması kararlaştırılan tarihi yapı, restorasyon sonrasında Edebiyat Evi olarak hizmet verecek. Köşkte dünyanın dört bir tarafından gelen edebiyatçı, şair ve yazarlar Türk aydınlarıyla buluşma imkanı bulacak. Müze, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden katılan geniş bir uzman kadro tarafından projelendirildi. Tadilat çalışmaları titizlikle yapılan projenin elektrik ve sıhhi tesisat işi ise uzman ekipler tarafından yürütülüyor.
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Büyükada Edebiyat Müzesi tamamlanıyor
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