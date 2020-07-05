Büyükada’nın atları Anadolu yaylalarında

İstanbul Adalar'daki atlar artık özgür. Faytonların Adalar'da kaldırılmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan bin 187 attan bir kısmı, Anadolu yaylalarında koşturmaya başladı. En son 40 at TIR'lara yüklenerek Ardahan Hanak'a gönderildi. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya'ya teslim edilen atlar, yeni sahiplerine karneleriyle birlikte tutanak eşliğinde teslim edildi. Faytonların kaldırılmasından sonra İBB'nin satın aldığı atlarla ilgili 'Talep olursa Anadolu'ya göndeririz' açıklamalarının ardından belediyeye başvurduğunu belirten Büyükkaya, "Tutanak karşılığında vatandaşlarımıza teslim ettik. Her türlü aşı, bakımları yapılmış. Hanak ilçemizin yaylalarında o atlar artık özgür bir şekilde dolaşacaklar. Onlara gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.