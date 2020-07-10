Koronavirüsü etkisiz hale getiren teknoloji

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te faaliyetini yürüten Smarte firması, 5 aylık bilimsel ve laboratuvar çalışmalarının ardından iklimlendirme sistemlerinde koronavirüsü etkisiz hale getiren teknolojisini duyurdu. Koronavirüsün kabuğunu hedef alıp saniyede milyarlarca titreşim göndererek virüsü etkisiz hale getiren "Vironance" adı verilen devrim niteliğindeki buluşla alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında virüsün yayılmasının önüne geçilecek. Dünyada bir ilki başardıklarını söyleyen Smarte Kurucusu Melih Ballıkaya, "Teknolojide tarihi açısından önemli bir buluşun altına imza attık. İklimlendirme sistemlerinin emiş bölümünde kullanacağımız. Vironance sitemi, virüsün kabuğuna saldırarak virüsün bir kısımını değil tamamını yok ediyor. Bulaşı özelliğini ortadan kaldırıyor. Sadece koronavirüste değil benzer sars ve mers virüsleri gibi yuvarlak tüm virüs türlerinde etkiliyiz." dedi. Vironance'nin, iklimlendirme sistemlerinde dolaşan virüsü yok ettiğini ifade eden Melih Ballıkaya, "Sağlık Bakanlığının testlerinden başarıyla geçtik. Onayımızı aldık. Uluslararası 4 patent başvurusunda bulunduk. İnsana zarar vermeyen, çevre dostu ve ekonomik bir sistem yarattık. Bu teknolojiyi Türkiye'den dünyaya yayacağımız için gururluyuz" diye konuştu.