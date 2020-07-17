Pasaport Kaç Günde Çıkar, Ne Kadar Sürede Gelir? Pasaport İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Pasaport çıkarmak isteyen kişinin çeşitli belgeleri hazırlaması ve pasaport almak için randevu oluşturması gereklidir. Ardından belgeler ile birlikte pasaport sahibi olunabilir. Pasaport çıkarttıran kişilerin ödemeleri gereken belirli bir ücret vardır. Bu ücret ödendikten sonra kişinin pasaportu olur. Peki pasaport kaç günde gelir? Pasaport kaç günde yenilenir? İşte tüm detaylar...

Pasaport Almak İçin Gereken Belgeler

Pasaport almak kolay olsa da bu belgeler eksik olduğu takdirde pasaport işlemleri gerçekleştirilemez. Yurt dışına çıkacak birisinin kesinlikle bir pasaporta sahip olması gereklidir. Durumlara göre pasaportların çeşidi değişse de bordo pasaport alabilmek kolaydır. Pasaport çıkarttırmak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

2 adet biyometrik fotoğraf

Eski pasaportun aslı

Pasaport harcı ve pasaport bedelleri dekontları

Reşit olmayan ya da engelli bireyler için pasaport başvurusu yapılıyorsa muvafakatname gereklidir.

Pasaport Kaç Günde Çıkar?

Yurt dışına çıkacak olan kişilerin pasaporta ihtiyaçları vardır. Bu pasaportlara sahip olabilmek için ise bazı aşamalar vardır. İlk olarak başvuru randevusu alınmalıdır ve ardından başvurulmalıdır. Pasaport için başvururken gerekli belgeler ilgili kuruma verilmelidir. Ve pasaport harcının ödenmesi gereklidir. Tüm bunlar yapıldıktan sonra pasaport sahibi olundu denilebilir. Pasaport işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'de 5 ila 7 gün içerisinde pasaport PTT aracılığı ile kişinin adresine geliyor. Ancak yurt dışında bir kişi için bekleme süreci biraz daha uzun olabilmektedir. Yurt dışında bir kişinin pasaport çıkarttırma işlemleri aynı olsa da evine pasaportun postalanması 10 günü bulabilir.

Pasaport İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Pasaport çıkarttırmak için gerekli pek çok şey vardır. Bundan dolayı da pasaport çıkarttırmak biraz zaman alabilir. Yurt dışına çıkacak bir kişinin bu işlemleri son zamana bırakmaması çok önemlidir. Pasaport çıkarttırmak için öncelikle başvuru randevusu alınıp ardından da başvuru gerçekleştirilmelidir. Başvurunun kabul edilmesi ve pasaportun çıkması yaklaşık olarak iki haftayı bulabilir. Bundan dolayı da kişilerin bu işlerini son zamana bırakmamaları gereklidir. Eğer bir aksilik çıkarsa seyahat iptal edilmek zorunda kalacaktır. Pasaport işlemlerini seyahate çıkmadan 1 ay kadar öncesinden halletmek de fayda vardır. Zaten oldukça kolay bir şekilde halledilebilen işlemlerdir ancak olası bir aksilik için öncesinden çıkarttırmak daha mantıklı bir harekettir.

Pasaport Kaç Günde Gelir?

Pasaport almak isteyen kişiler öncelikle başvuru için randevu almalıdır. Bu randevu tarihi yoğunluğa göre değişebilir. Randevunun ardından ise başvuru yapılır ve başvurunun kabulünden sonra da pasaportun gelmesi beklenir. Başvurunun kabulünden sonra pasaportun çıkarttırma işlemleri başlar. Pasaport çıktığı zaman PTT kargo aracılığı ile sahibinin adresine ulaştırılacaktır. Pasaportun gelmesi adresin Ankara'ya olan uzaklığına göre değişiklik göstermektedir. Ancak genellikle 2-7 gün arasında kişiye ulaştırılmaktadır. Pasaport işlemleri yurt dışında daha farklıdır. İşlemler birbirine benzese de pasaportun ele ulaşması biraz zaman alabilir. Ancak yine de zor bir şey değildir. Pasaport işlemlerini kış aylarında yaptırmak daha iyi olacaktır. Çünkü yaz aylarında oldukça yoğun olunacağından pasaporta kavuşmak uzun sürecektir.

Pasaport Kaç Günde Yenilenir?

Pasaport başvuru sırasında kişiye birçok seçenek verilmektedir. Kişi pasaportunun geçerlilik süresini kendisi seçer. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 ve üzeri yıllık seçenekler vardır. Kişi hangi seçeneği seçmişse pasaportunu o süre zarfında kullanabilir. Süre dolduktan sonra ise pasaportunu yenilemesi gereklidir. Aksi takdirde pasaport kullanılamaz. Pasaportun yenilenme süreci herkesin pasaportuna bağlıdır. Ancak yenilenen pasaportun tekrar kişinin adresine ulaştırması fazla uzun sürmez. Yaklaşık 5 ila 10 gün içerisinde yenilenmiş pasaport sahibine ulaşır. Ancak bu yenileme yaz döneminde yapılırsa fazla yoğun olunmasından kaynaklı olarak biraz zaman alabilir ve bu oldukça normaldir. Bundan dolayı da kişilere pasaport işlemlerini kış aylarında tamamlamaları tavsiye edilir.

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