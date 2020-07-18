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Kadından kadına

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Kadından kadına uçan tekme
Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Vapur bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırırken, saldırıya uğrayan kadın, "Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. 'Neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerinden atladı. Şikâyette bulundum" şeklinde konuştu.
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Kadından kadına uçan tekme
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