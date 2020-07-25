Bekçiler, boğulan çifti kurtardı

Olay, 15 Ocak 2019 tarihinde 00.30 saatlerinde Sarıyer İlçesi'nde yaşandı . Rabia A. ve Mustafa E., gecenin geç saatlerinde bulundukları sahilin denizinden kurtarıldılar. Düştükten sonra boğulmaya başlayan Rabia A.'yı ilk olarak Mustafa E. kurtarmaya çalıştı, fakat başaramadı. Çığlık seslerini duyan gece bekçileri, sahile doğru yöneldip sesi takip ettiler. Denizin içerisinde boğulmak üzeri olan bir kadın ve ve bir erkek gören ekip hemen denize atlayıp Rabia A. ve Mustafa E.'yi kurtardı. Sahil güvenliğin gelmesiyle bota alınan şahıslara ilk müdahale yapıldı. Çok su yuttuğu için bilincinin kapalı bir şekilde hayati tehlikesi olan Rabia A., hastaneye sevk edilip yoğun bakım ünitesine alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan ve bilinci yerinde Mustafa E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

ÇİFT DENİZDE BULUNDU

Gecenin geç saatinde denizden kurtarılan Rabia A. veMustafa E.'nin ifadesi alınmak istedi. Fakat su yutmasından dolayı bilinci kapanan, hayati tehlikesi olan yoğun bakıma kaldırılan Rabia A.'nın sağlık problemleri devam ettiği anlaşıldı. İfadesi alınmak üzere evine gidilen Rabia A. ile denize düşmesinin ardından uzun süre yoğum bakımda kaldığı, konuşamadığı herhangi bir şekilde iletişim kurulamadığı için ifadesi alınamadı.

İNTİHAR DEĞİL YAĞMUR

İfadesi alınan olayın sonrasında sağlık problemi yaşamayan Mustafa E., Rabia A. ile arkadaş olduklarını, sahil kenarına çektikleri arabada oturup sohbet ettiklerini, benzin istasyonunda lavaboya gittikleri ve yağmurun başlamasıyla telaşla döndükleri esnada kendileri denizde bulduklarını, intihar etmek istemediklerini ve herhangi bir itme söz konusu olmadığını iddia etti.