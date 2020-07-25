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Küstah Yunan ’ni ziyarete kapattı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Küstah Yunan Atatürk Evi’ni ziyarete kapattı
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yas tutmaya başlayan Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilerek matem çanları çalındı, özel ayinler düzenlendi. Ayasofya'da dün kılınan ilk cuma namazıyla eş zamanlı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev bakım gerekçesiyle üç günlüğüne ziyarete kapatıldı. Kararın Ayasofya'da namaza kılınan ilk cuma namazına denk getirilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Gümülcine, Selanik ve Atina başta olmak üzere kiliselerin çağrısıyla bir çok şehirde protesto gösterisi ve yürüyüş düzenlendi.
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Küstah Yunan Atatürk Evi’ni ziyarete kapattı
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