Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili rapor 5 Ağustos’ta paylaşılacak

Bu vücut bütünlüğünü koruyan cenazelerin 107 metre derinlikteki bir teknede, 5 derece sıcaklıkta ve sağlam kaldığı yönünde adli tıp uzmanlarından edindiğimiz bilgi var. Diğer yandan bu cenazelerin 3 ya da 4 tanesi ise ileri derecede bozulmuş vaziyette bulunmuş. Adli tıp yetkililerin bize aktardığı güneş ışığı ve oksijenle temas sebebiyle bu hale gelmiş olmalarıdır. Zira cenazelerden biri Reşadiye sahilinde, biri de Gevaş yakınlarında bulundu. Bu bizim güvertede daha fazla mülteci olma ihtimalini değerlendirmemize sebeptir. İzlenimlerimiz mültecilerin kilitli veya kapalı bir şekilde olsun kapıyı açıp kendilerini kurtaramadıklarıdır" diye konuştu.