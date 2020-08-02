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Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! 'ın hikayesi yürek burktu

'in Menderes ilçesindeki orman yangınının sönmesi için avuçlarıyla toprak taşıyan el-Hasan, ülkesinden 'ye uzanan zorlu yaşamını anlattı. Haseke bölgesine kimyasal silah atılmasının ardından Türkiye'ye gelen Hasan: "Suriye'deki savaş herkes gibi bizi de mahvetti. Bende akciğer rahatsızlığı var, kimyasal atılınca nefessiz kalmışım. Sonra beni 'daki hastaneye getirmişler. Yaklaşık 7 ay hastanede tedavi gördüm" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 14:17 Son Güncelleme: 2.8.2020 14:21 ABONE OL
Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

'in Menderes ilçesindeki orman yangınında alevlere, avuçları ve tişörtüne doldurduğu toprakla müdahale eden el-Hasan'ın, ülkesinden 'ye uzanan zorlu yaşam hikayesi yürek burkuyor.

Çamönü mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangını kontrol altına almak için uğraşan ekiplere, o sırada bahçede çalışan Hasan el-Hasan da destek verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

Suriye'nin Haseke bölgesinden 'ye gelen 32 yaşındaki Hasan, avuçlarına ve tişörtüne doldurduğu toprakları yangın bölgesine taşıdı.

El-Hasan, alevlere toprak atarak, yangını söndürmek için mücadele verdi.

Bu mücadelesiyle haberlere konu olan 2 çocuk babası Hasan, duygularını ve hikayesini AA muhabiriyle paylaştı.

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

Derme çatma bir evde yaşayan ve bölgedeki tarlalarda günlük işlerde çalışarak ailesine bakan savaş mağduru Hasan, hayatının yaklaşık 8 yıl önce Esed rejiminin Haseke bölgesine kimyasal silahlarla saldırmasının ardından kabusa döndüğünü anlattı.

Saldırıda yaralandığını ve bunun üzerine Suriye sınırında bulunan 'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getirildiğini belirten Hasan, o günlerle ilgili şunları söyledi:

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

"Liseyi bitirmiştim ve inşaat mühendisliği okumak için hazırlanıyordum ama olmadı. Suriye'deki savaş herkes gibi bizi de mahvetti. Bende akciğer rahatsızlığı var, kimyasal atılınca nefessiz kalmışım. Sonra beni 'daki hastaneye getirmişler. Yaklaşık 7 ay hastanede tedavi gördüm. Ailem ise beni öldü zannetmiş. İyileştikten sonra akrabalarım aracılığıyla çalışmak için 'e geldim. Annem, babam, kardeşlerim ise Suriye'de, onları çok özlüyorum ama gidemiyoruz.

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

Uzun süredir buradayım. Evlendim 2 çocuğum oldu, eşim hamile. Burası artık bizim asıl vatanımız oldu. için ne yaparsak azdır."

Dün de çalıştığı sırada yangını gördüğünü ve bunun üzerine patronundan izin isteyerek alana gittiğini dile getiren Suriyeli genç, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek adına yangına müdahale ettiğini anlattı.

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

"OLUMSUZ KONUŞANLAR VAR"

Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini ve bu ülke için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangın söndüğü için çok mutluyum. Haberlerin ardından çok olumlu tepkiler aldım ama olumsuz konuşanlar da var. 'Madem çok cesurdun neden ülkende savaşmıyorsun?' diye. Ama bunları önemsemiyorum. Çünkü ben kaçmadım. Yaralandığım ve neredeyse ölecek duruma geldiğim için hastaneye geldim. Sonrasında da dönemedim çünkü orada yapabileceğimiz bir şey yok. Yangına gelince, Suriye'de Esed bize kimyasal atarken hükümeti orman yangınlarını söndürmek için bile uçaklarla su atıyor. Bize kucak açan, her türlü olanağı sağlayan Türkiye'ye tabii ki biz de elimizden geldiğince destek olacağız."

Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu

Kimyasalın etkisiyle halen akciğeri için günlük oksijen cihazına bağlanan ve bu nedenle dumandan da etkilenen Suriyeli genç, dünkü yangında parçalanan ayakkabısı ve tişörtünü ise saklıyor.

Eşi Fatma, küçük çocukları Ali ve Firyel ile 3'üncü bebeklerini bekleyen Hasan, Suriye'deki savaşın bir an önce bitmesi ve ailesine kavuşmak için dua ediyor.

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Bu görüntüler sosyal medyada güne damga vurmuştu! Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu
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