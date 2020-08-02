Video Yaşam Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı
02.08.2020 | 13:48

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Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan El-Hasan, kendisine kucak açan Türkiye'ye gönül borcunu ödemek için İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına avuçlarındaki topraklarla müdahale etti.

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