Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı
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Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan El-Hasan, kendisine kucak açan Türkiye'ye gönül borcunu ödemek için İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına avuçlarındaki topraklarla müdahale etti.