Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'e geldi

Lüks yolcu gemisi bakım için 'e geldi

'nın ilçesinde, Bahama bayraklı yolcu gemisi boş olarak gümrüklü limana demir attı. Bakım için geldiği öğrenilen lüks yolcu gemisinin bir hafta limanda kalacağı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 23:19 ABONE OL
Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'e geldi

Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı mevkisinde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı.

200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebat hizmet ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan geldiği öğrenilen yolcu gemisinin motor ve teknik bakımları ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi. Yolcu geminsin geldiğini öğrenen esnaflar umutlanırken sadece bakım için boş geldiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'e geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA