Son dakika: Darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı ifade verdi! "Herif öldü ambulans çağırın..."

Tatil için Türkiye'ye gelen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, Çeşme'de darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İddiaların üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş, müşteki - şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Mekanın güvenliği ile arkadaşları arasında tartışma olduğunu belirten Kyryliuk, bir dakika sonra on kişilik güvenlik ekibinin gelerek sevgilisine ve kendisine saldırdığını söyledi.

DOĞUMGÜNÜ KUTLAMAK İÇİN GİTTİLER

Kyryliuk tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde 31 Temmuz'da iki ayrı turist grubuyla Çeşme'de bulunan Momo Beach'e saat 16.30 sıralarında erkek arkadaşı Baran Güneş ve 4 turistle birlikte arkadaşları Mehmet Korutürk'ün doğum gününü kutlamak için gittiklerini ifade etti. Korutürk'ün plajdan arkadaşlarıyla birlikte ayrıldığını, kendilerinin de onlardan sonra saat 22.30 civarında eğlence mekanında ayrıldıklarını dile getirdi.