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'ta maden ocağında : 1 işçi yaralandı

İnağzı Mahallesi'nde özel bir firmaya ait maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 04:28 ABONE OL
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta, özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Göçük, saat 02.00 sıralarında İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen göçükte, işçilerden Nurettin Abacı (47) mahsur kaldı. Diğer işçiler tarafından göçükten çıkarılan Abacı'ya, ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan Abacı, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı
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