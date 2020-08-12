Afyonkarahisar'da 3 bin 200 yıllık yazıt, gizemini koruyor

Bağana, "1979- 1980 yıllarında Afyon Beyköy'de çalıştım. İki arkadaşımla birlikte çeşitli çalışmalar yaptık. Bulduklarımızı da bir bildiri olarak yayımladık. Bütün bu çalışmalarımın bilgi ve bildirilerini, yayınlarımı Koç Üniversitesi'ne verdim. Orada tüm araştırmacılara açık bir şekilde duruyor. Ben zamanında Beyköy ve çevresindeki birçok yeri taradım. Şimdi ne bulacaklar? Geçen yüzyılda 1878 tarihinde bir İngiliz bir taş buldu. Ben de o taşı aradım ancak bulamadım. Beyköy civarında Hitit unsuru olarak hiçbir şey yoktur. Beyköy ve çevresindeki bulgular Hitit çağı sonrası yani demir çağıdır" demişti.