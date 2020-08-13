Kilit isim Ceren Sabah’a konuştu: Pınar’ı sordum sesi titriyordu

Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı:Pınar'ı 3 senedir tanıyorum. Çok yakın arkadaşımdı. Aynı üniversitede, aynı fakültede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık. Sonra Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık. Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü; Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Sürekli telefonla görüşüyorduk.Pınar sosyal medyayı çok aktif kullanan biriydi. Kaybolduğu gün sosyal medyada yaptığım paylaşımı 1 gün boyunca beğenmeyince içime bir kurt düştü. Aradım telefonu kapalıydı. Görüşebileceği tüm arkadaşlarına tek tek yazdım ve kimsenin ulaşamadığını öğrenince en son kız kardeşine ulaştım. Onlar da ulaşamadıklarını söylediler. Jandarmaya haber verdik.Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. 'Cemal merhaba ben Ceren, Pınar'ın arkadaşıyım' deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. 'Pınar'a 2 gündür ulaşamıyoruz bir bilgin var mı' dedim. 'Hayır nerden bileyim' dedi. Ben de 'Tamam biz jandarmaya haber verdik zaten' deyip kapattım.Muğla'da AVM'de güvenlik kamerası görüntülerinde Pınar'ın son görüntülendiği kişi ben değilim. Bazı gazetelerde katilin iş yerinde çalıştığım yazıldı. Bu bilgi de doğru değil. Mağdur oldum. Savcılıkta ifade vermek durumunda kaldım.Pınar'ı çok seviyordum, öldüğünü duyunca dünya başıma yıkıldı. Uzun süre kendime gelemedim. İnanmadım, bir kaç gün ağlayamadım bile... Sonra eski fotoğraflarımıza bakınca hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yeri nasıl dolacak bilmiyorum. En son Whatsapp'tan 15 Temmuz'da konuşmuştuk. Normal bin konuşmaydı. Ama gece durduk yere 'Seni çok seviyorum, her şey senin için çok güzel olacak' yazmıştı. Onu ve arkadaşlığını asla unutmayacağım.