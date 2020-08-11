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Haberler Galeri Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

Son dakika: cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

'da vahşice katledilen 'in avukatı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na katil Cemal Metin Avcı'nın savunmasına karşı verdiği dilekçede, ifadelerin ezberletilmiş, kurgulanmış ve haksız tahrik indirimi almaya yönelik olduğunu belirtti. Son dakika haberine göre; Gültekin'i tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldüren şüpheliler hakkında TCK'nın 82. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca iddianame tanzim edilmesi ve şüphelilerin emsal mahiyette cezalandırılması istendi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:30
Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi , Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüş, Gültekin'in cesedi Ula ilçesinde ormanlık alanda bulunmuştu. Avcı, suçunu itiraf etmesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

Vahşi cinayet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Cumhuriyet Başsavcılığı'na katil Cemal Metin Avcı'nın savunmasına karşı bir dilekçe verdi.

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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

Epözdemir tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin Başsavcılık tarafından alınan ifadesinin incelendiği, tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, haksız tahrik indiriminin tatbik edilmesi suretiyle alacağı cezayı asgariye indirmeyi hedefleyen soyut, çelişkili, ezberletilmiş, kurgulanmış ve gerçeklerden uzak beyanlarda bulunduğu belirtildi. Avcı'nın beyanlarıyla maddi ve hukuki gerçeği değiştirme çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

"YARALANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ BIÇAĞI TESLİM EDEMEDİ"

Dilekçede şu satırlar kaydedildi: "Şüphelinin Başsavcılığınız nezdinde alınan ifadesinde aynen '…sonrasında çantasına sarıldı ve çantasından bıçak çıkardı. Benim boğazıma doğru bıçağı uzattı. Ben de kolumu uzattım ve bu esnada sağ kolum dirsekten çizildi…" şeklinde beyanlar yer almaktadır. Bahse konu ifadenin ezberletilmiş, kurgulanmış ve haksız tahrik indirimi tatbik ettirmeye yönelik olduğu aşikardır. Nitekim, gerek öldürme fiili gerekse öldürme fiilinden sonra son derece soğukkanlı ve planlı hareket ettiğini açıkça ikrar eden şüphelinin kendisinin yaralanmasına neden olan bıçağı kolluk kuvvetlerine teslim edememesi hususu dahi şüphelinin beyanlarının asılsız olduğunu ve alacağı cezayı asgari düzeye indirme çabası içerisinde olduğunu sarih bir şekilde göstermektedir.

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Bununla birlikte şüphelinin var olduğunu iddia ettiği bıçak da olay yeri incelemesinde bulunmamıştır. Şüpheli tamamen soyut ve ezberletilmiş ifadelerle haksız tahrik indiriminden yararlanmayı hedef almaktadır."

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

"TEHDİT MESAJLARINI SUNAMADI"

Dilekçede, şüphelinin 21 Temmuz günü ifadesinde Pınar'ın kendisinden maddi menfaat temin etmeye çalıştığını, hatta kendisini tehdit ettiğini mesajlarda da bu hususu belirttiğini beyan ettiği kaydedildi. Bu denli ağır tehditler alan, maddi olarak kendisinden istifade edilen bir şahsın böyle bir hususun en önemli delili olabilecek olan mesajlaşma kayıtlarını başsavcılığa sunamadığı belirtildi.

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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

Bu durumun dahi şüphelinin ifade ve iddialarının tamamen soyut ve kurgulatılmış olduğunu gösterdiği kaydedildi. Dilekçede, şüphelinin tamamen gerçeklerden uzak beyan ve iddialarda bulunduğu, başsavcılığın beyanlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

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