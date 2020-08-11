Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Ailesi savcılığa dilekçe verdi...

"YARALANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ BIÇAĞI TESLİM EDEMEDİ"

Dilekçede şu satırlar kaydedildi: "Şüphelinin Başsavcılığınız nezdinde alınan ifadesinde aynen '…sonrasında çantasına sarıldı ve çantasından bıçak çıkardı. Benim boğazıma doğru bıçağı uzattı. Ben de kolumu uzattım ve bu esnada sağ kolum dirsekten çizildi…" şeklinde beyanlar yer almaktadır. Bahse konu ifadenin ezberletilmiş, kurgulanmış ve haksız tahrik indirimi tatbik ettirmeye yönelik olduğu aşikardır. Nitekim, gerek öldürme fiili gerekse öldürme fiilinden sonra son derece soğukkanlı ve planlı hareket ettiğini açıkça ikrar eden şüphelinin kendisinin yaralanmasına neden olan bıçağı kolluk kuvvetlerine teslim edememesi hususu dahi şüphelinin beyanlarının asılsız olduğunu ve alacağı cezayı asgari düzeye indirme çabası içerisinde olduğunu sarih bir şekilde göstermektedir.

Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video