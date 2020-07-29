Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşinden flaş açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Muğla'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın boşanma davası açan eşi flaş açıklamalarad bulundu. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi yaptığı açıklamalarda üzüntü ve stresten balkona daki çıkamadığını belirtti.