Video Yaşam Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video

Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video

Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video
02.08.2020 | 09:38

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Son dakika... Osmaniye'de sokak ortasında bir kocanın karısına kafa atarak bayıltığı anlara ait görüntüler kan dondurdu! Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, yüzüne vurulmasının ardında aniden attığı kafa ile karısını yere serdiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kocasının kafa darbesi ile bayılarak yere yığılan çaresiz kadının yardımına kızının koştuğu görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye'de sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olamadığı iddia edildi.


Kent merkezinde, kimliği belirsiz bir kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı. Kadın yere yığılırken, çocuğu koşarak gidip, annesine sarıldı. Saldırgan daha sonra eşinin yanına gidip, yerden kaldırdı.


Olay anı anbean çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığılması yer alıyor.


Çiftin çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, eşinin ise korktuğu için şikayetçi olamadığı iddia edildi.

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