Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video
ÇOCUK SON ANDA KAÇTI
Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?
Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun."
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ
Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.