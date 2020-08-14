Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ



Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.