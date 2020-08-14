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Son dakika... 17 yaşındaki 'nun şüpheli ölümü üzerine tutuklandı

Son dakika haberi... 'te, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 'ın evinin penceresinden düştüğü iddia edilen 17 yaşındaki D. yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan gözaltına alırken, Duygu D.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili evde bulunan M.K. (20) gözaltına alındı. Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan'ın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 23:46 Son Güncelleme: 14.8.2020 23:51 ABONE OL
Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

'te yaşanan sır ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

ÇOCUK SON ANDA KAÇTI

D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valisi Davut Gül, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun."

Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

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Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı
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