Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen ve Türkiye'nin konuştuğu sır ölümde polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.