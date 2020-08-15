Boşanma sonrası nafaka davası

Tiyatrocu eski eşi Gürol Güngör'den anlaşmalı olarak boşanan reklamcı ve oyuncu eşi Ömüray Özdemiroğlu, müşterek çocuğun ihtiyaçlarının arttığını belirterek 8 ay önce bin 500 liralık iştirak nafakası davası açtı. Boşanmayla birlikte 100 bin lira, 100 bin liralık araba ve ev eşyalarının tümünü eski eşine bıraktığını belirten Güngör, "Kızımın 30 bin liralık okul ücretini, yemek ve diğer masraflarını karşılıyorum. Devlet memuru olarak bu masrafları karşılamakta zorlanıyor, eş dosttan borç almak zorunda kalıyorum" diyerek davanın reddini istedi.