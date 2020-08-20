Son dakika: Antalya'da suç örgütü lideri Nadir Salifov öldürüldü

"Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2018 YILINDA SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.