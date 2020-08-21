Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



