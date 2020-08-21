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’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

’da otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 09:34 Son Güncelleme: 21.8.2020 09:43 ABONE OL
Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Kaza, saat 06.30 sıralarında - Sivas Karayolu'nun 38'inci kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Erzincan istikametine giden Gürbüz Yolcu yönetimindeki 45 EV 504 plakalı otomobil, İlkin Çevik yönetimindeki 76 DK 440 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Hurdaya dönen otomobilde, Neslihan Polat ve İsmet Yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Gürbüz Yolcu, Hülya Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı.

Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Neslihan Polat ve İsmet Yolcu'nun cansız bedenleri, otomobilden AFAD ekiplerince çıkartılarak, morga kaldırıldı.

Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan’dan acı haber! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 yaralı var...
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