Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı ve tüketimi ne kadar?

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz keşfinin bulunmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi ekonomik anlamda kalkındıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak olan doğalgaz rezervinin kullanıma sunulması bekleniyor. Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösterdiği bilinirken konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE İHTİYACI NE KADAR?

Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp ve 2017 doğal gaz tüketim miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp olarak biliniyor.