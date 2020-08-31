Cinsel hap satmak için defalarca aradılar! Şirketin baskılarına dayanamayınca ihbar etti

Banka, telefon operatörleri, avukat ve işletmelerin vatandaşları arayarak sık sık taciz edilmesi gündeme gelirken bu kez cinsel hap satmaya çalışan bir firmanın ısrarlı aramalarından rahatsız olan vatandaş ihbarda bulundu.

SÜREKLİ ARAYARAK CİNSEL HAP SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Erzurum'da ikamet eden bir vatandaş kendisini sürekli arayarak cinsel hap satmaya çalışan firmayı defalarca uyarmasına rağmen aramaya devam etti. Firmanın kendisini arayarak hap satmaya çalıştığı vatandaş müşteri hizmetlerinin ısrarlı aramalarıyla baş edemedi. Konuyla ilgili ihbarda bulunan vatandaş kendisinin sürekli arandığını ilaç satmaya çalışıldığını anlattı.

FİRMA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mağdur vatandaş ifadesinin devamında Aile Yaşam Merkezi adı altında cinsel ilaç satan firmanın defalarca kendisini aramayın demesine rağmen rahatsız ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından durum Adalet Bakanlığı'na bildirilince İstanbul'da olduğu tespit edilen firma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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