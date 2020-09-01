Türkiye palamuda doyacak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Balıkçılık yapan teknelerde ortalama 20 kişinin çalıştığını ifade eden Özkaya, "Geçen sezon koronavirüs salgınından dolayı balıkçılarımız av yasağından 20 gün önce avlanmayı bırakmak zorunda kaldı. Tekne sahiplerimiz, kişilerin sağlıklarını daha değerli gördükleri için avlanmaya devam etmediler" diye konuştu. Balıkçıların geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadıklarını vurgulayan Özkaya, lokanta ve restoranların kapalı olmasından dolayı balık satamayan küçük balıkçıların bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Özkaya, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını 15 Nisan'dan bu yana yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hâkim. İnşallah hamsi de olur ama genellikle palamudun çok olduğu zaman hamsi bol olmuyor." Özkaya, geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını bildirdi. Bu yıl su ürünleri ihracatının artacağını vurgulayan Özkaya, artan balık yetiştiriciliğiyle 2023'teki 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi.Özkaya, balıkçıların koruma alanlarına uyarak avlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Balıkçılarımızın stoklara zarar vermemesi lazım. Bu sene yeni koruma alanları ilan edildi. Tüketicilerimiz yasak dönemde avlanan ve boy yasağına uymayan balıkları almasınlar. Balıkçılardan istediğimiz de tebliğlerdeki kurallara uygun davranmalıdır." Balıkçıların, kolay kredi, destek ödemesinin 2 bin liraya kadar çıkarılması ve balıkçı barınaklarına ödenecek kiraların ötelenmesi gibi taleplerinin olduğunu ifade eden Özkaya, bunların sağlanmasının Kovid-19 salgını döneminde sektörü olumlu etkileyeceğini anlattı. Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi. AABAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Giresun'da katıldığı Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde, geleneksel olarak sezonun ilk satışı da yapıldı. Bir kasa palamut, geliri Giresunlu afetzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarıldı. Bir kasa balığı 1.7 milyon liraya işadamı Cemil Kazancı satın aldı. Açık artırmanın 100 bin lirada son bulmasını beklediklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu sizin bereketiniz" dedi.