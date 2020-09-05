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Korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı

Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından Sevilay Kaya2nın kanıyla duvara yazdığı yazı şoke etti. İşte dehşete düşüren olayla ilgili ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 15:22 Son Güncelleme: 5.9.2020 15:25 ABONE OL
Korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı

'da 18 yaşındaki genç kız, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.

Korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı

Edinilen bilgilere göre olay Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı. Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü. Olayı duyan genç kızın yakınları da eve gelerek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren genç kızın annesi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı
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