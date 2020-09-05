O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: Bugün için MGM tarafından gelen hava durumu tahminlerine göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağışların yaşanacağı bilgisi verildi ve yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da ise yağışların sabah saatlerinde etkili olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklıklar…
Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu uyarılarına ilişkin açıklamaları araştırmaya başladı. Eylül ayının gelişiyle beraber ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Öte yandan sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık