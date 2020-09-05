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O illere son dakika uyarısı! sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

'den son dakika uyarısı geldi. MGM tarafından yapılan son açıklamaya göre; Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin birçok kesiminde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağı bildirildi. Yağışların özellikle , , , , , 'un doğu ilçeleri, ve çevreleri ile 'de kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan yağışlar nedeniyle vatandaşlara sel, su baskını ve heyelan gibi durumlara karşı tedbirli olunması yönünde hava durumu uyarıları yapıldı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte , , ve il il 5 Eylül son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 5.9.2020 07:47 Son Güncelleme: 5.9.2020 08:27 ABONE OL
O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

son dakika tahminleri: Bugün için MGM tarafından gelen hava durumu tahminlerine göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağışların yaşanacağı bilgisi verildi ve yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Öte yandan 'da ise yağışların sabah saatlerinde etkili olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklıklar…

ÜLKENİN BİRÇOK KESİMİNE SAĞANAK UYARISI! 5 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu uyarılarına ilişkin açıklamaları araştırmaya başladı. Eylül ayının gelişiyle beraber ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Öte yandan sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , , , , , 'un doğu ilçeleri, ve çevreleri ile kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların, , , , , , 'un doğu ilçeleri, ve çevreleri ile kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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O illere son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı: 5 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?
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