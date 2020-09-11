Öğrencisini kurtarmak için canından oldu!

Burada hafızlar yetiştiren ve öğrencilerine Kur'an-ı Kerim'i öğreten Çıtak, eğitimini tamamlayan öğrencileri ve 2 eğitmenle birlikte dün Samsun'daki hafızlık diploması sınavına gitti. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencileriyle daha sonra Atakum bölgesinde deniz kenarında vakit geçiren Çıtak, bu sırada suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren Muharrem Ateş'i kurtarmaya çalışırken denize atladı. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çıtak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE O ANLARI ANLATTI

Muharrem Ateş hafızlık sınavı için Çorum'dan Samsun'a gitti ve arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Öğrencisi Muharrem'in çırpındığını gören Hafız eğitmeni Mehmet Çıtak hiç tereddüt etmeden kurtarmaya koştu. Mehmet Hoca öğrencisini kurtardı ancak kendisi vefat etti. Muharrem Ateş o anları şöyle anlattı: " Serinlemek için girdim, çırpınmaya başladım. Boğuluyorum diye bağırdım. Mehmet Hoca beni fark etti. Beni sırtına aldı kaldırdı. Kendisi de yüzmeyi bilmiyormuş. Benim için kendi canını feda etti. Beni kurtarmaya gelirken gülümsüyordu. Korkmamam için hiç acı çekmiyormuş gibiydi."

Boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti | Video

"HOCAMIZ, 'ŞEHİT OLMAYI ÇOK ARZULUYORUM' DİYORDU"

Çıtak ile beraber aynı camide görev yapan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, çok değerli bir insanı ve ulemayı kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi. "Bir yıldır beraber çalışıyorduk, kendi adımıza geç bulduk, erken kaybettik. Takdiriilahi, yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Şanal, şunları kaydetti:

"Mütevazi, ahlaklı, tam bir örnek insandı. Çok becerikli bir insandı, bilgili, donanımlı bir insandı. Görevli olduğu okulda bir sınıfı vardı, hafızlık eğitimi veriyordu. Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak görev yapıyordu. Mehmet hocamız 'Bir tek hayalim var, şehit olmak. Şehit olmayı çok arzuluyorum.' diyordu. Sınavdan sonra çok mutluydu. Öğrencileri hafızlık belgesi aldığı için 'Bugün benim en mutlu günlerimden.' demişti. Bunu söyledikten kısa bir süre sonra da ikindi namazını kılmış, abdestli bir şekilde şehadete yürüdü. 8 yaşındaki kızı Elif, taziyeye gelenlere 'Benim babam kahraman, çünkü öğrencisini kurtardı.' diyor. Bu davranış bile onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor."