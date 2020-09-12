O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu değerlendirmelerinde bugün bazı illerde sağanak yağış olacağı bildirildi. Bu kapsamda hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli şekilde esmesi de Meteoroloji'nin uyarıları arasında. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 12 Eylül Cumartesi son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT!

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde hava durumunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor…