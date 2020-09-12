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O iller uyarıldı! 'den uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından gelen değerlendirmelerine göre bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü öngörülüyor. Gelen anlamda İç Anadolu'da etkisini göstermesi beklenen yağışlara ek olarak Marmara ile Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu planlarına başlamadan önce vatandaşlar hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri merak ediyor. Peki, 12 Eylül 2020 Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminleri…

AJANSLAR
AA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 09:59 Son Güncelleme: 12.9.2020 10:01 ABONE OL
O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

haberler… Genel Müdürlüğü tarafından gelen değerlendirmelerinde bugün bazı illerde olacağı bildirildi. Bu kapsamda hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli şekilde esmesi de Meteoroloji'nin uyarıları arasında. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 12 Eylül Cumartesi son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT!

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde hava durumunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor…

O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA BUGÜN HAVA...

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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O iller son dakika uyarıldı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi: 12 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?
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