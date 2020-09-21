Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Yapılan inceleme sonrası Uygunun sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.