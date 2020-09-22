Son dakika haberi: Hatice Çiftçi'nin katilinden kan donduran itiraflar! İki kişiye daha tecavüz ettiğini itiraf etti...

Habertürk'ün haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde, 2012 yılının aralık ayında, o dönem 13 yaşında olan ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulunmuştu.

KATİL ZANLISI EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI ÇIKTI

O dönemde polis yaptığı cinayet soruşturmasında 600 kişiden kan örneği aldı. Ancak alınan örnek Hatice Çiftçi'nin üzerinden ve boğulduğu ipte kalıp eşleştirilen kan örneğiyle uyuşmadı. Katil zanlısına da ulaşılamadı.