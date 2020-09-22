SON DAKİKA HABERİ | Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme! Ankara'da ölü bulunmuştu...

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SON DAKİKA HABERİ | 'un annesi olayında flaş gelişme! 'da ölü bulunmuştu...

Son dakika haberi... 'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan 'un annesi 'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Uygun'un olay yerine taksi ile gittiği belirlenirken, şoförün emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 07:06 Son Güncelleme: 22.9.2020 07:13 ABONE OL
Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen 'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Bunun üzerine , polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi , 17 Eylül akşamı, Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

TAKSİCİYE ULAŞILDI

Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polis, 'un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Yapılan inceleme sonrası Uygunun sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

ÇAKIRIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü 'un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi.

Son dakika haberi... Ankara'da ölü bulunmuştu... Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme

Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun olayında flaş gelişme! Ankara'da ölü bulunmuştu...
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