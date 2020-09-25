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Çetelere fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı

'da yabancı uyruklu ve Türk kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik 10 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:11 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:23 ABONE OL
Çetelere fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı

İstanbul'da yabancı uyruklu ve Türk kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik 10 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22 Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip başlattı. Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların deport edildiği öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Çetelere fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı
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