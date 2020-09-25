Hayvanlar arasında şüphesiz en çok sevilen köpeklerdir. Köpek sahibi olmak isteyenler köpek cinslerine göre tercih yapıyor. Köpek kendi cinsine özgü biyolojik ve fizyolojik özelliklere sahip olur. Her geçen gün yaşadıkları kişilerle uyum sağlaması güçlenir. Bazı köpekler küçüklüğüne ve büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Peki Köpek cinsleri nelerdir? Küçük, büyük, cins ve süs köpeği cinsleri ve özellikleri

KÖPEK CİNSLERİ NELERDİR?

Köpek sahibi olmak isteyenler cinsine, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. En sadık dostlar olarak bildiğimiz sevimli köpeklerin cinsleri büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiyor. Sevimli görünümlülerin yanında bakımı zordur. Canlıların bakımı benzerlik gösterse de tür ve ırkına göre, tüy bakımı ve beslenme şekilleri farklılıklar gösterebilir. Köpek sahibi olmak isteyenlerin sorumluluk duygusuna da sahip olması gerekir.

KÜÇÜK KÖPEK CİNSLERİ

Terrier: Küçük ve sevimli olduklarından dolayı çok tercih edilmektedir. Çocuklarla uyumları iyidir, ama sadece kendi seçtikleri ve sevdikleri çocuklar ile diyalogları bu şekildedir.

Pug: Pug türü köpekler, sahiplerinin ses tonuna duyarlıdır, gereksiz havlamaz, diğer hayvanlarla ve çocuklarla iyi geçinirler.

Beagle: Beagle'lar başına buyruktur, etrafı keşfetmeyi sever, hatta açık geniş bir arazide tasmasız bırakırsanız çevreyi gezmek için uzaklaşabilirler.

BÜYÜK KÖPEK CİNSLERİ

Golden Retriever: Uysal, iyi huylu, duygusal ve son derece sevimli köpeklerdir, çocuklarla çok iyi anlaşır. Golden Retriever, itaat etmeyi sever, diğer hayvanlarla ve yabancı insanlarla kolayca dostluk kurabilir.

Labrador Retriever: Kibar ve sevgi dolu karakteri nedeniyle en iyi aile köpeklerinden biridir. Sabırlı, oldukça zeki ve sadık bir köpektir. İtaat etmeye istekli, hareketlidirler ve suyu severler.

Kurt Köpeği: Kurt köpeklerinin çeşitli cinsleri olup, cinslerine göre de bazı farklı özellikleri vardır. Kurda benzediği için kurt köpeği adıyla bilinirler.

SÜS KÖPEĞİ CİNSLERİ

Tibetan Spaniel: Spaniel cinsi köpekler biraz çekingen yapısı ile bilinir. Ev ortamında aile bireylerine karşı sempatik ve sevecen hareket sergilerler.

Cavalier King Charles: Sahiplerini mutlu etmekten, oyun oynamaktan da oldukça zevk alırlar. Başka ırk köpek türleri ile de iyi anlaşabildikleri gibi her yaş insanla da hızlı iletişim kurarlar.

Minyatür Schnauzer: Minyatür Schnauzer'ler fazla tüy dökmezler. Kokusuz olmaları nedeniyle evde rahatlıkla beslenebilirler. Tüylerinin düzenli olarak taranması uzaması durumlarında kısaltılması gerekmektedir.

Yorkshire Terrier: Tüy ve kıla alerjisi olan kişiler tarafından tercih edilebilecek bu ırkın bakımının ise düzenli yapılması gerekmektedir.

Minyatür Pinscher: En küçük ters hareketlere veya ani hareketlere karşı sinirlenebilir yapıya sahiptirler. Kendilerine karşı bir tehdit hissettikleri an saldırabilirler.

Bichon Frise: Çok zeki, oyuncu ve sempatik tavırları olan Bichon Frise cinsi köpeklerin tek mutluluk kaynağı sahiplerinin ilgileridir.

Toy Poodle: Tüyleri dalgalı ve yumuşak bi yapıya sahiptir. Kolayca eğitilebilirler.

Pomeranian: Çok zeki, dikkatli, meraklı, hayat dolu ve öğrenmeyi çok seven aynı zamanda da bağımsız ruhlu bir köpek türüdür.

Pug: Pug cinsi süs köpeklerini mutlu etmek için tek yapmanız gereken onu sevmek ve takdir etmektir. Oldukça zekidirler ve söylenileni çabuk kavrarlar.

Shih Tzu: Cesur ve bünyesine göre dayanıklı ve neşeli bir canlıdır.

Papillon: Dengeli ve itaatkar olduğu gibi sahibine de çok düşkündür. Hatta bu yüzden yabancılara karşı sahibini korumacı bir tavır sergileyebilir.

Bu köpek ırkları dışında; Cocker, Chihuahua ve Maltese Terrier gibi daha pek çok süs köpeği cinsi mevcuttur.