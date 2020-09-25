Tapudan ve bankadan çıkan kişileri takibe alıp milyonluk kapkaç yapmışlar!

İstanbul ve Tekirdağ'da bankadan ve tapu dairesinden çıkan şahısları takip edip ellerindeki nakit parayı kapkaç yoluyla çalan 2 kişi yakalandı. Bu yöntemle 1 milyon liradan fazla vurgun yapan ikilinin haklarında kesilmiş cezalarının olduğu ve aranmalarının olduğu öğrenildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerde şüphelilerin 7 farklı olaya karıştıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında GBT taraması yapan ekipler Akın Ş. ve Muharrem K'yı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Muharrem K. nın 10 adet yağma ve nitelikli hırsızlıktan kaydının olduğu ve hakkında 8 yıl kesilmiş cezası olduğu öğrenildi. Akın Ş'nin ise sorgusunda 13 adet kaydının olduğu ve 2 yıl 4 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

TAPU VE BANKADAN ÇIKAN KİŞİLERİ TAKİP ETMİŞLER



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin İstanbul ve Tekirdağ'da Banka ve Tapu Takipli benzer nitelikli konularla ilgili olarak yapılan araştırmalarda; 7 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

SUÇLARI KABARIK ÇIKTI



Şüphelilerin Büyükçekmece'de I.Y. den banka takipli olarak 40 bin lira çaldıkları, Tekirdağ Çerkezköy'de E.D'nin tapu takipli 135 bin lira parasını çaldıkları, yine aynı yerde Tapu Dairesinden çıkan Ö. M'nin aracından 33 bin lira ve 13 bin liralık altınını çaldıkları tespiti yapıldı.

1 MİLYONLUK VURGUN



Büro Amirliğinde yapılan detaylı çalışmalarda şüphelilerin toplam 7 ayrı olaydan 600 bin lira ve 55 bin dolar olmaz üzere 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıkları öğrenildi.