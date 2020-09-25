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Uyuşturucu müptelası ’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor

Şarkılarında sıklıkla uyuşturucudan, küfürden, alkol ve fuhuştan bahseden , Başkan Erdoğan ile ilgili ağza alınmayacak hareketlerde bulunan bir video paylaştı. Sosyal medyada sözde Rapçi Ezhel’in tutuklanması için kullanıcılar çağrıda bulundu.

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Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor

Vatan haini Can Dündar ile röportaj yapmasından, şarkılarında uyuşturucu kullanımı özendiriciliğine pek çok sıkandalla gündeme gelen sözde , İnstagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket içeren alçakça bir paylaşımda bulundu. Twitter da çok sayıda kullanıcı, Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hareketler eden sözde Rapçi Ezhel'in tutuklanması için çağrıda bulundu.

İşte o paylaşımlar;

Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR! 'TUTUKLANSIN'

Sürekli küfür, fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor

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Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor
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