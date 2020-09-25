Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfürlü hakaret! Sosyal medyada tepki yağıyor

Vatan haini Can Dündar ile röportaj yapmasından, şarkılarında uyuşturucu kullanımı özendiriciliğine pek çok sıkandalla gündeme gelen sözde Rapçi Ezhel, İnstagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket içeren alçakça bir paylaşımda bulundu. Twitter da çok sayıda kullanıcı, Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hareketler eden sözde Rapçi Ezhel'in tutuklanması için çağrıda bulundu.

İşte o paylaşımlar;