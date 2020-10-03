Kayseri'deki trafik magandası bu kez kaçamadı

POLİSLER "YİNE Mİ SEN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Melikgazi Mimarsinan Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak durdurulan Murat B, aracından indirilerek yere yatırıldı. Ters kelepçe takılan Murat Y'yi tanıyan polis memurları, "Daha dün bizi o kadar peşinden koşturdun ve ceza yedin. Yine mi sen" diyerek tepki gösterdiler. İki gün boyunca hem vatandaşlara hem de polise çileden çıkaran Murat B'nin şımarıklığı bu kez kendine pahalıya mal oldu. Otomobili trafikten men edilen Murat B'ye 5 bin lira adli cezanın yanı sıra maske ihlalinden 900, ters şeritte seyretmekten bin 228, trafiği tehlikeye düşürmekten bin 228, kırmızı ışık ihlalinden 288, dur ikazına uymamaktan 288, muayenesiz araç kullanmaktan 288, sigorta yaptırmadığı için 132 lira olmak üzere 9 bin 524 lira para cezası yazıldı.