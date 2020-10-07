Yeliz Kuvancı kimdir? Sadakatsiz dizisinin Bahar’ı Yeliz Kuvancı kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Bahar karakteriyle karşımıza çıkan Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları…

YELİZ KUVANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeliz Kuvancı (d. 28 Şubat 1987, Ankara), Türk dizi oyuncusu.

Hayatı

İlk yılları

Kuvancı, 28 Şubat 1987'de Ankara'da doğdu. Ailesi Ankaralıdır.

Eğitimi

Çocukluğunda oyunculuk ile ilgili herhangi bir planı olmayan Kuvancı, babasının teşvikiyle tiyatro eğitimi veren bir eğitim kurumuna gitti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Kariyeri

Çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı. Bir sezon oynadıktan sonra rolü bitince 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. TRT'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. Şu an TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterini canlandırmaktadır.

Filmografi

Televizyon