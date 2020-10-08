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Olay 'da ortaya çıkmıştı: E.Ş. istismara uğradığı G.M.'nin yanında bulundu

Hafta içi her gün saat 16.20’de Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’da programına katılan çaresiz Baba E.Ş, yüzde 50 kızı E.Ş’in 11 gündür kayıp olduğunu iddia ederek yardım istemişti. Baba E.Ş. kızının ’ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde 64 yaşındaki G.M. tarafından cinsel istismara uğradığını ve G.M.’nin tutuklanarak ceza evine götürüldüğünü ileri sürmüştü. Bu olaylardan sonra pandemi sürecinden faydalanan G.M.’nin ise serbest bırakıldığını iddia ederek kızının yeniden istismara uğradığı aynı kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını ifade etti. İşte olaydaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 20:13 ABONE OL
Olay Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Zihinsel engelli E.Ş. istismara uğradığı G.M.'nin yanında bulundu

Kızının hayatından endişe eden baba E.Ş., zihinsel engelli kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istemiş programa birçok yerden ihbarlar gelmişti. Esra Erol'un yoğun arama çalışmaları sonucu dün canlı yayında ise sevindirici haber geldi ve yüzde 50 zihinsel engelli E.Ş Ankara'da bulundu.

Dün Esra Erol'da programına telefonla bağlanan E.Ş, G.M ile birlikte olmadığını söyleyerek inkar etmişti. Bugün canlı yayında yaşananların ardından her şeyi itiraf eden E.Ş.'nin görüntüleri ise herkesi şoke etti.

ESRA EROL'DAN KAÇIŞ YOK…

Dün canlı yayın sırasında gelen ihbarlar üzerine E.Ş ve G.M'nin Ankara'da bir otoparkta beraber görüldüğü görüntüleri ise Esra Erol ortaya çıkardı.
Bugün canlı yayında her şeyi itiraf eden E.Ş ise bu görüntüleri izledikten sonra sözlerine şöyle devam etti.

"Doğruyu söylüyorum, arkadaşım dediğim kişi aslında G.M. idi. Tek söylediğim yalan G.M ile birlikte olmadığımdı ve G.M benden canlı yayında aramızda bir şey geçmediğini, beni kızı gibi koruyup sevdiğini sadece bunları söylememi istedi. Ama gerçek bu değildi" dedi.
İşte o görüntüler…

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Olay Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Zihinsel engelli E.Ş. istismara uğradığı G.M.'nin yanında bulundu
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