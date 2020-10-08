Olay Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Zihinsel engelli E.Ş. istismara uğradığı G.M.'nin yanında bulundu

Kızının hayatından endişe eden baba E.Ş., zihinsel engelli kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istemiş programa birçok yerden ihbarlar gelmişti. Esra Erol'un yoğun arama çalışmaları sonucu dün canlı yayında ise sevindirici haber geldi ve yüzde 50 zihinsel engelli E.Ş Ankara'da bulundu.

Dün Esra Erol'da programına telefonla bağlanan E.Ş, G.M ile birlikte olmadığını söyleyerek inkar etmişti. Bugün canlı yayında yaşananların ardından her şeyi itiraf eden E.Ş.'nin görüntüleri ise herkesi şoke etti.

ESRA EROL'DAN KAÇIŞ YOK…

Dün canlı yayın sırasında gelen ihbarlar üzerine E.Ş ve G.M'nin Ankara'da bir otoparkta beraber görüldüğü görüntüleri ise Esra Erol ortaya çıkardı.

Bugün canlı yayında her şeyi itiraf eden E.Ş ise bu görüntüleri izledikten sonra sözlerine şöyle devam etti.

"Doğruyu söylüyorum, arkadaşım dediğim kişi aslında G.M. idi. Tek söylediğim yalan G.M ile birlikte olmadığımdı ve G.M benden canlı yayında aramızda bir şey geçmediğini, beni kızı gibi koruyup sevdiğini sadece bunları söylememi istedi. Ama gerçek bu değildi" dedi.

İşte o görüntüler…